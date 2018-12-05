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← В Перми судебные приставы прикрыли «Мафию»

«Скорую ждали полчаса». Пермяк, спасший мужчину из колодца с кипятком, рассказал подробности

мужчина упал в колодец

(фото: Типичный Закамск/vk.com)

В Перми 46-летний мужчина провалился в открытый канализационный колодец с кипятком. Происшествие случилось накануне в Кировском районе на ул. Богдана Хмельницкого. Как пишут в соцсетях очевидцы, мужчина не заметил открытый колодец.

колодец

(фото: Типичный Закамск/vk.com)

На крики пострадавшего о помощи собрались прохожие. К счастью, в это время рядом проходил 24-летний Михаил Кузнецов. Он работает промышленным альпинистом и шел с одного из объектов домой. Михаил рассказал нам о том, как ему удалось спасти человека:

- "Я подошел к колодцу, там внизу был густой пар от кипятка. Посветил фонариком, увидел, что мужчина из последних сил держится рукой за вентиль, а голова и верхняя часть тела у него под водой. Он когда упал, зацепился штаниной за вентиль и оказался вверх ногами. Позвонили спасетелям, но я понял, что ждать нельзя и спустился вниз. Первым делом поднял мужчину из воды, он уже был без сил. Сам я тоже попал под струю кипятка, но не сильно обожгло. У мужчины штанину намотало на вентиль, пришлось освобождать. Потом подсадил мужчину себе на плечо, а сверху уже помогали его вытащить. Полиция приехала минут через 10, после того, как мы позвонили. Скорая приехала через минут 25-30, что очень долго".

Пострадавший мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю по данному факту проводится проверка. В "Пермской сетевой компании" заявили - "пострадавший сам открыл люк, демонтировал решетку, преграждающую вход в тепловую камеру, и проник внутрь теплосетевого объекта. Игнорируя меры по соблюдению безопасности, гражданин открыл спусковой клапан на подающем теплопроводе, и получил ожог паром и теплоносителем." Однако, по словам очевидцев, колодец был прикрыт только досками.

Михаил Кузнецов

(фото: Типичный Закамск/vk.com)

Для Михаила Кузнецова это уже не первый случай спасения человека. Этим летом, он вместе с напарником спасли в Соликамске пожилую женщину - по каким-то причинам она стояла за балконным ограждением на третьем этаже на выступе шириной всего несколько сантиметров. Михаил и его коллега в это время проводили работы на другой стороне дома, когда им позвонил начальник и рассказал о происходящем. Альпинисты спустились с крыши до третьего этажа и затащили женщину обратно на балкон.



Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 05.12.2018 в 12:20 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми судебные приставы прикрыли «Мафию»

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