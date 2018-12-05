В Перми судебные приставы прикрыли «Мафию»

(фото: пресс-служба УФССП России по Пермскому краю)

Судебные приставы Мотовилихинского района Перми приостановили деятельность кафе «Мафия», расположенного по адресу ул. Целинная, 43. Проверка деятельности ООО «Ариес», осуществляющего организацию питания в заведении, была организована Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в связи с санитарно-эпидемиологическим расследованием случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди граждан, посетивших кафе. Были выявлены многочисленные нарушения требований к организации общественного питания населения: в кафе отсутствует складское помещение, в результате чего хранение используемых пищевых продуктов осуществляется в коридоре, в горячем цеху на участке по порционированию готовых блюд не установлены бактерицидные лампы, не оборудованы ванны для мытья посуды, не выделен отдельный стол для обработки сырой птицы, не проводится ежедневная органолептическая оценка качества блюд и многие другие - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.



В ходе судебного процесса установлено, что выявленные нарушения создают реальную угрозу здоровью и жизни людей и могут способствовать возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний. Постановлением суда ООО «Ариес» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, назначено наказание в виде приостановления деятельности кафе сроком на 90 суток. В настоящее время деятельность заведения приостановлена, входные двери опечатаны.