«Счастье не за горами» возвращается на пермскую набережную
(фото: Светлана Бельская)
Сегодня утром на пермской набережной начали устанавливать надпись «Счастье не за горами». Восстановленный арт-объект сделан из металлического каркаса и влагостойкой фанеры. Напомним, 11 октября текущего года на набережной реки Камы испортили арт-объект, один из символов Перми - надпись "Счастье не за горами". Слово «счастье» было превращено в слово «смерть». В тот же день арт-объект полностью демонтировали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Спустя несколько дней с явкой с повинной в полицию пришел пермский художник Алексей Илькаев (известный под псевдонимом Sad Face). 16 ноября суд вынес решение - уголовное дело по статье "Вандализм" в отношении художника было прекращено (с ходатайством об этом выступили сотрудники полиции. Суд назначил судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, Алексей Илькаев возместил затраты на восстановление арт-объекта в размере 44 468 рублей. После случившегося в мэрии пообещали, что на набережной Камы будут установлены камеры видеонаблюдения.
(фото: Светлана Бельская)
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