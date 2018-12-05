«Счастье не за горами» возвращается на пермскую набережную





(фото: Светлана Бельская)

Сегодня утром на пермской набережной начали устанавливать надпись «Счастье не за горами». Восстановленный арт-объект сделан из металлического каркаса и влагостойкой фанеры. Напомним, 11 октября текущего года на набережной реки Камы испортили арт-объект, один из символов Перми - надпись "Счастье не за горами". Слово «счастье» было превращено в слово «смерть». В тот же день арт-объект полностью демонтировали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Спустя несколько дней с явкой с повинной в полицию пришел пермский художник Алексей Илькаев (известный под псевдонимом Sad Face). 16 ноября суд вынес решение - уголовное дело по статье "Вандализм" в отношении художника было прекращено (с ходатайством об этом выступили сотрудники полиции. Суд назначил судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, Алексей Илькаев возместил затраты на восстановление арт-объекта в размере 44 468 рублей. После случившегося в мэрии пообещали, что на набережной Камы будут установлены камеры видеонаблюдения.

(фото: Светлана Бельская)