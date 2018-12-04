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← Алмаз Закиев: «Я полностью отрицаю свою вину»

Женщины просят у Деда Мороза квартиру, мужчины - машину, а дети - гаджеты

Всероссийский Дед Мороз

Россияне просят Деда Мороза подарить на Новый год квартиру и машину, а также гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь. Об этом сообщает RT со ссылкой на канцелярию Деда Мороза.

«Женщины просят квартиру в центре города, путёвку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин - увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то мечтает о духовных ценностях - о благополучии для своих родных и мире на Земле», - говорится в сообщении.

Дети просят у Деда Мороза гаджеты нового поколения, кукол, детскую косметику, 3D-ручки, новые платья, конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, самолёты и машинки на пульте управления, а также железные дороги. Кроме того, среди предметов желаний: велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи. Как подчёркивается, второй год подряд пользуются популярностью игры для всей семьи, такие как «Мафия» и «Монополия».

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 04.12.2018 в 18:24 в рубрике - Новости T7-inform

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