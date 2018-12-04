Женщины просят у Деда Мороза квартиру, мужчины - машину, а дети - гаджеты
Россияне просят Деда Мороза подарить на Новый год квартиру и машину, а также гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь. Об этом сообщает RT со ссылкой на канцелярию Деда Мороза.
«Женщины просят квартиру в центре города, путёвку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин - увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то мечтает о духовных ценностях - о благополучии для своих родных и мире на Земле», - говорится в сообщении.
Дети просят у Деда Мороза гаджеты нового поколения, кукол, детскую косметику, 3D-ручки, новые платья, конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, самолёты и машинки на пульте управления, а также железные дороги. Кроме того, среди предметов желаний: велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи. Как подчёркивается, второй год подряд пользуются популярностью игры для всей семьи, такие как «Мафия» и «Монополия».
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