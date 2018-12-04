Алмаз Закиев: «Я полностью отрицаю свою вину»

В Ленинском районном суде начался процесс по делу регионального экс-министра транспорта Алмаза Закиева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Напомним, по версии следствия взятка в размере почти 8 с половиной миллионов рублей была замаскирована под приобретение у министра его квартиры в Тюмени. Недвижимость была продана по завышенной цене в 28 миллионов рублей. За эти деньги Алмаз Закиев якобы обещал помочь одной из строительных организаций в получении контракта на строительство обхода Чусового. Сегодня состоялось предварительное слушание. Подсудимый озвучил журналистам свою позицию.

- «Я полностью отрицаю свою вину, не признаю её, и готов в судебном заседании доказать свою невиновность, а история с квартирой имеет совершенно частный характер, я собирался переехать в город Пермь, чтобы здесь нормально работать...» - сказал Алмаз Закиев.

Подробности смотрите в репортаже Максима Пеккера сегодня в 20:44 в программе «Вести Пермь».