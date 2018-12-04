В Добрянке осудили лихача, устроившего гонки по тротуарам

В Добрянке суд вынес приговор 26-летнему местному жителю. Он «прославился» своей пьяной ездой по улицам города 23 июля этого года. Управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения мужчина на большой скорости катался по пешеходной улице Жуковского, чудом не задев никого из прохожих. Пытаясь его задержать, сотрудники ДПС устроили погоню. Когда машина гонщика притормозила, полицейскому удалось открыть дверь автомобиля, но злоумышленник снова продолжил движение, в результате чего сотрудник ДПС повис на каркасе водительской двери. Остановило лихача только дерево - он не справился с управлением и машина вылетела на троутар, где врезалась в ствол. Подробный репортаж об этом происшествии можно посмотреть здесь.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.