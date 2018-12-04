В Перми у входа в здание соцзащиты скончалась женщина
(фото: 59.ru)
4 декабря около 11 часов утра на крыльце управления министерства социального развития Свердловского района г. Перми умерла 50-летняя женщина. Об этом сообщил портал 59.ru со ссылкой на очевидца.
- Все случилось на Куйбышева, 68, - сообщил источник. - Женщина приходила, чтобы оформить какие-то документы. Почему она скончалась, никто не знает.
В полиции Прикамья подтвердили, что сегодня у дома 68 на улице Куйбышева нашли тело женщины 1968 года рождения.
- Видимых признаков насильственной смерти нет. Чтобы установить точную причину гибели пермячки, мы начали проверку, - рассказали порталу 59.ru в МВД. В Минздраве сообщили, что к моменту приезда скорой женщина уже была мертва.
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