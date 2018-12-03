Получаете «двойные квитанции»? Звоните!

4 декабря с 11:00 до 12:00 в call-центре Перми состоится прямая линия по теме: «Проблемы выставления «двойных квитанций» за жилищно-коммунальные услуги». Прямую линию проведет прокуратура Перми. В ней примут участие представители прокуратуры города, инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, управления МВД России по городу Перми и городского департамента ЖКХ. Звонки принимаются по телефону 2-059-059.