В Перми вспомнят жертв «Хромой лошади»
5 декабря в Перми пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь».Трагедия произошла 9 лет назад. Возложить цветы к памятнику в сквере Уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших, представители городских властей, общественных организаций. Для родственников погибших будет организован выезд автобуса на Северное кладбище.
Напомним, в результате пожара, произошедшего5 декабря 2009 годав клубе "Хромая лошадь", погибли 156 человек, пострадало больше 400.По основной версии, пожар был вызван неосторожным применением пиротехники в клубе.В клубе была масса нарушений, связанных с пожарной безопасностью - от отсутствия огнетушителей до незаконной перепланировки помещения.
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