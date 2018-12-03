Все для новогоднего праздника: от продуктов до живых елок

В Перми откроются четыре крупные новогодние ярмарки. На них можно будет купить продукты для новогоднего стола от пермских производителей – мед разных сортов, молоко и молочную продукцию, мясо, овощи и другие продовольственные товары, сообщили в администрации города. Кроме того, в праздничных лавках пермяки смогут выбрать подарки для друзей и близких, а также приобрести все для праздника: новогодние украшения, живые и искусственные ели, игрушки, изделия народных промыслов и сувениры ручной работы.

Адреса и даты работы ярмарок:

шоссе Космонавтов, 114 и улица Мира, 39 (Индустриальный район) – 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря;

улица Ласьвинская,18 (Кировский район) – 15, 22, 28, 29 декабря;

улица Крупской, 42 (Мотовилихинский район) – 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 20:00.