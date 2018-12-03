Все для новогоднего праздника: от продуктов до живых елок
В Перми откроются четыре крупные новогодние ярмарки. На них можно будет купить продукты для новогоднего стола от пермских производителей – мед разных сортов, молоко и молочную продукцию, мясо, овощи и другие продовольственные товары, сообщили в администрации города. Кроме того, в праздничных лавках пермяки смогут выбрать подарки для друзей и близких, а также приобрести все для праздника: новогодние украшения, живые и искусственные ели, игрушки, изделия народных промыслов и сувениры ручной работы.
Адреса и даты работы ярмарок:
шоссе Космонавтов, 114 и улица Мира, 39 (Индустриальный район) – 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря;
улица Ласьвинская,18 (Кировский район) – 15, 22, 28, 29 декабря;
улица Крупской, 42 (Мотовилихинский район) – 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 20:00.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермяков приглашают написать правовой диктант
Названа самая распространенная зарплата в Пермском крае
В двух районах Перми 4 декабря отключат холодную воду
В Перми приставы арестовали баню
На ул. Советской Армии горит дом
За страсть к несовершеннолетней пермяк отработает 400 часов
С 1 декабря в Перми начнет работать автобусный маршрут №2
Пермский край перейдет на «цифру» 3 июня 2019 года
Рубить разрешается: где пермякам достать живую ель?
Полиция отказалась возбуждать дело по «обстрелу» машины депутата
Добавить комментарий: