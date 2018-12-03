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Пермяков приглашают написать правовой диктант
7 декабря с 12:00 до 18:00 часов на сайте юрдиктант.рф жителей Прикамья приглашают написать Всероссийский правовой диктант. В этом году он посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации. Участие в диктанте может принять любой желающий, имеющий доступ в сеть Интернет, старше 14 лет. Диктант пройдет в форме теста. Участникам будут зачитывать вопросы из разных областей права, знание ответов на которые помогают людям в повседневной жизни. Продолжительность теста – 60 минут.
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