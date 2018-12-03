Попал в ДТП без страховки. Последствия. Алгоритм действий

Попал в ДТП без страховки: понятие, определение, обязанности участков аварии, правовые и организационные основы, способы урегулирования наказание за несоблюдение статье 12.37 КоАП РФ

Дорожные происшествия происходят достаточно часто. Они обычно приводят к тому, что нарушается целостность автомобилей, но нередко наносится даже урон здоровью граждан. При серьезных авариях приходится сталкиваться даже со смертельными случаями. Каждый автовладелец должен обладать полисом ОСАГО, благодаря которому пострадавший участник аварии может получить выплату от страховой компании для покрытия нанесенного ущерба. Но нередко приходится сталкиваться с тем, что владелец машины попал в ДТП без страховки. Это приводит к многочисленным сложностям, так как виновнику придется самостоятельно покрывать нанесенный ущерб.

Как вести себя после аварии?

Чтобы дорожное происшествие было грамотно оформлено, водители должны разбираться в правилах поведения после столкновения автомобилей. Для этого учитываются следующие нюансы:

- после столкновения машины обязательно останавливаются;

- участники процесса не должны покидать место аварии, так как это является серьезным правонарушением, за которое водители привлекаются к ответственности;

- даже отсутствие полиса ОСАГО не может являться веским основанием для того, чтобы покинуть место ДТП;

- не допускается передвигать какие-либо элементы, относящиеся к происшествию;

- если авария является небольшой, имеется всего два участника, а также между двумя водителями отсутствуют разногласия, то они могут самостоятельно составить европротокол;

- при других обстоятельствах целесообразно пользоваться помощью сотрудников ГИБДД;

- автоинспектор должен выслушать каждого участника аварии, чтобы определить виновника;

- только после грамотного оформления ДТП выдаются водителям необходимые документы, представленные схемой аварии и справкой о ДТП.

Если нарушаются правила оформления аварии, то участники не смогут рассчитывать на выплаты от страховых компаний.

Нюансы оформления ДТП

Даже если водитель попал в ДТП без страховки, он должен выполнить все необходимые действия для оформления аварии, что нужно делать правильно расписано тут: https://businessman.ru/popal-v-dtp-bez-strahovki-osobennosti-posledstviya-i-shtraf.html. Не получится составить европротокол, если виновником является гражданин, не имеющий полис ОСАГО. В этом случае придется пользоваться помощью автоинспекторов. Водители должны обменяться контактными данными.

Если попал в аварию без страховки автовладелец, который не является виновником, то он все равно может рассчитывать на получение компенсации. Для этого важно, чтобы у виновника имелся действующий полис ОСАГО.

Как поступить, если у виновника нет полиса?

Часто приходится сталкиваться в интернете с вопросами людей: «Попал в аварию без страховки, я виноват, что делать». Такая ситуация действительно является неприятной, так как в этом случае не выплачивается компенсация страховой компанией. К особенностям оформления аварии относится:

- не имеет значения, по какой причине не был приобретен гражданином полис ОСАГО, поэтому в любом случае он будет вынужден покрывать нанесенный ущерб за счет своих личных средств;

- дополнительно автовладелец будет привлечен к ответственности сотрудниками ГИБДД;

- при расчете выплаты, которая будет перечисляться непосредственным участником аварии, не учитывается износ автомобиля, поэтому размер суммы определяется только стоимостью заменяемых запчастей и ценой ремонтных работ в конкретном регионе страны;

- пострадавшему участнику не требуется обращаться в страховую компанию, поэтому все действия выполняются напрямую с виновником;

- наиболее часто приходится взыскивать средства в судебном порядке, так как граждане обычно отказываются от добровольного перечисления нужной суммы средств;

- обязательно ДТП оформляется автоинспектором.

"Если нет страховки, попал в ДТП и я виновен, что делать?" - вопрос частозадаваемый и распространенный. В этом случае придется покрывать ущерб своими средствами.

Что делать, если полиса нет у пострадавшего?

Если без страховки попала в ДТП гражданин, являющийся пострадавшей стороной, то он может получить выплату от страховой компании. Это возможно только при условии, что у виновника имеется страховка. При этом учитываются следующие особенности:

автоинспекторы, обнаружившие отсутствие у водителя страховки, обязательно привлекут его к административной ответственности, поэтому гражданину придется уплатить штраф; обращаться за компенсацией придется в страховую компанию, где приобретался полис виновником аварии; процедура получения выплаты является стандартной, поэтому необходимо составить заявление, к которому прикладывается справка о ДТП и схема аварии; в течение 20 дней с момента обращения проводится осмотр машины, после чего перечисляются положенные средства пострадавшему; если у пострадавшего отсутствует полис, то это не может выступать основанием для отказа в назначении ему выплаты, так как если страховая компания откажет в перечислении средств, то такое решение может быть легко оспорено в суде.



Пострадавший участник после аварии должен сообщить виновнику, что у него отсутствует полис. В этом случае придется пользоваться помощью автоинспекторов для оформления аварии независимо от особенностей происшествия.

Ответственность за отсутствие полиса

Если гражданин попал в аварию без страховки, то по ст. 12.37 КоАП он привлекается к административной ответственности, поэтому ему придется уплачивать штраф в размере 800 руб.

Наиболее часто граждане отказываются от покупки данного полиса из-за его высокой стоимости. Но если они окажутся виновниками дорожного происшествия, то им придется самостоятельно покрывать нанесенный ущерб другим автомобилям или людям. В этом случае придется потерять намного больше денег, чем при покупке страхового полиса.

Способы взыскания неустойки с водителя

Если люди попали в ДТП, а виновник без страховки, то пострадавшему участнику аварии придется взыскивать средства для ремонта своего автомобиля или для лечения пассажиров с непосредственного виновника происшествия. При этом гражданином должен возмещаться ущерб в полном размере на основании ст. 1064 ГК.

К правилам взыскания компенсации относится:

первоначально необходимо попробовать договориться мирным способом, для чего автовладельцу отправляется претензия с требованием перечислить пострадавшему участнику нужную сумму средств для ремонта автомобиля; если мирным способом виновник отказывается покрывать нанесенный ущерб, то придется подавать иск в суд; к иску прикладываются другие документы, имеющие отношение к происшествию и доказывающие наличие вины конкретного автовладельца.



Если у пострадавшего отсутствует полис, а при этом страховая компания виновника отказывается выплатить средства, то это является основанием для начала судебного разбирательства. Судебная практика показывает, что автовладельцы практически всегда получают компенсацию от фирм по решению суда.

Преимущества добровольного перечисления средств

Если без страховки попал в аварию гражданин, который выступает в роли виновника ДТП, тогда ему придется покрывать ущерб, нанесенный пострадавшей стороне за свой счет.

Целесообразно перечислять средства по договоренности, а не через суд, так как это позволяет снизить размер выплаты. Дело в том, что при проведении судебного разбирательства все издержки покрываются именно виновником.

Как выплачиваются деньги добровольно?

К особенностям добровольного перечисления компенсации относится:

договориться можно о компенсации непосредственно после аварии или после оформления происшествия автоинспекторами; проводится оценка повреждений независимым экспертом, по окончанию которой составляется отчет, содержащий сведения о том, какое количество средств требуется для оптимального ремонта автомобиля; если уже была оформлена авария, то пострадавший должен первоначально направить виновнику досудебную претензию с требованием выплатить конкретную сумму средств; на принятие решения дается только 30 дней, после которых нужно обратиться в суд для принудительного взыскания средств.



Обычно не возникает проблем с взысканием компенсации, если размер ущерба не превышает 50 тыс. руб.

Нюансы обращения в суд

Если машина без страховки попала в ДТП, то виновник, не имеющий полис ОСАГО, часто отказывается от добровольного перечисления средств, поэтому пострадавшему приходится обращаться с иском в суд. Для этого учитываются моменты:

если взыскиваемая сумма не превышает 50 тыс. руб., то иск подается мировой суд; если размер иска больше 50 тыс. руб., то иск передается в районный суд; к иску прикладывается справка о ДТП и другие документы, имеющие отношение к аварии, так как они выступают доказательством вины ответчика; судьей рассматриваются все обстоятельства дела, чтобы определить вину гражданина в натуральном виде; на основании ст. 1082 ГК возмещаются все понесенные истцом убытки; истец может требовать оплаты судебных издержек виновником аварии; если судом удовлетворяются требования истца, то виновник ДТП обязан перечислить всю сумму в течение 5 дней; если даже после этого гражданин отказывается от своих обязательств, то открывается исполнительное производство, на основании которого приставы занимаются взысканием денег с должника; приставы обладают разными способами воздействия на неплательщиков, поэтому они могут объявлять имущество граждан в розыск, накладывать арест на ценности или применять другие способы, позволяющие получить нужную сумму средств для передачи истцу.



Если гражданин попал в аварию, а виновник без страховки, то ему придется самостоятельно заниматься процессом взыскания средств. Невозможно рассчитывать на получение денег от страховой компании.

Почему страховые компании отказываются выплачивать средства?

Если человек попал в ДТП без страховки, но при этом является пострадавшим участником, то он все равно может рассчитывать на получение компенсации от страховой компании. Хотя по закону фирмы не имеют право отказывать в перечислении этой суммы, нередко гражданам приходится сталкиваться с отказом. Обычно он обусловлен следующими причинами:

не доказана вина конкретного участника аварии; имеется обоюдная вина, поэтому размер выплаты определяется пропорционально имеющейся вины, а так как у одного из участников отсутствует полис ОСАГО, то страховая компания может оспорить требование выплатить компенсацию; авария произошла за пределами РФ, так как полис ОСАГО действует только на территории России; виновник выплатил гражданину средства на ремонт на месте дорожного происшествия, поэтому автовладелец не может рассчитывать на двойную компенсацию, но при этом у виновника должна иметься расписка.



Если же отказ является незаконным, то пострадавший может обратиться в суд для его оспаривания.

Если у обоих участников происшествия отсутствуют полисы ОСАГО, то решать вопрос относительно выплаты компенсации им придется совместно, поэтому не привлекаются к этому процессу страховые компании. Деньги могут выплачиваться виновником добровольно или в судебном порядке.

Заключение

Если человек попал в ДТП без страховки, то нюансы начисления компенсации зависят от того, является он виновником или пострадавшим. Автовладелец без полиса ОСАГО может рассчитывать на компенсацию, если он пострадал в аварии, а у виновника имеется действующая страховка.

Если виновником является гражданин, не имеющий полиса ОСАГО, то ему придется покрывать нанесенный ущерб своими средствами. Он может выплатить нужную сумму добровольно или через суд.



