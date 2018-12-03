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← В двух районах Перми 4 декабря отключат холодную воду

Названа самая распространенная зарплата в Пермском крае

деньги

Пермский край занял 36 место среди регионов России по уровню зарплат. Таковы результаты исследования, проведенного РИА "Рейтинг". Согласно этим данным, в Пермском крае более 6% работников зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Доля работающих с заработной платой ниже 15 тысяч рублей составляет 21%. А самая распространенная зарплата в Прикамье - 21 тысяча рублей. Добавим, что средняя зарплата в России в 2018 году составляет 26,9 тысяч рублей.

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика, Деньги, Общество

Опубликовано: 03.12.2018 в 11:15 в рубрике - Новости T7-inform

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← В двух районах Перми 4 декабря отключат холодную воду

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