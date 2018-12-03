Названа самая распространенная зарплата в Пермском крае
Пермский край занял 36 место среди регионов России по уровню зарплат. Таковы результаты исследования, проведенного РИА "Рейтинг". Согласно этим данным, в Пермском крае более 6% работников зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Доля работающих с заработной платой ниже 15 тысяч рублей составляет 21%. А самая распространенная зарплата в Прикамье - 21 тысяча рублей. Добавим, что средняя зарплата в России в 2018 году составляет 26,9 тысяч рублей.
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