Названа самая распространенная зарплата в Пермском крае

Пермский край занял 36 место среди регионов России по уровню зарплат. Таковы результаты исследования, проведенного РИА "Рейтинг". Согласно этим данным, в Пермском крае более 6% работников зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Доля работающих с заработной платой ниже 15 тысяч рублей составляет 21%. А самая распространенная зарплата в Прикамье - 21 тысяча рублей. Добавим, что средняя зарплата в России в 2018 году составляет 26,9 тысяч рублей.