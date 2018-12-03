В двух районах Перми 4 декабря отключат холодную воду
4 декабря в Перми из-за аварии на коммунальных сетях отключат водоснабжение в некоторых домах Орджоникидзевского и Свердловского районов. На время аварийно-восстановительных работ холодную воду перекроют в домах по адресам: ул. Александра Щербакова, 30, 34, 35, 36, 37, ул. Героя Васькина, 11. Воды не будет с 09:00 до 17:00. Кроме того, с 09:00 до 18:00 будет отключено холодное водоснабжениеу жителей домов по ул. Серпуховская, 4А, 5, 7А, Краснополянская, 7, 9.
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