В двух районах Перми 4 декабря отключат холодную воду

4 декабря в Перми из-за аварии на коммунальных сетях отключат водоснабжение в некоторых домах Орджоникидзевского и Свердловского районов. На время аварийно-восстановительных работ холодную воду перекроют в домах по адресам: ул. Александра Щербакова, 30, 34, 35, 36, 37, ул. Героя Васькина, 11. Воды не будет с 09:00 до 17:00. Кроме того, с 09:00 до 18:00 будет отключено холодное водоснабжениеу жителей домов по ул. Серпуховская, 4А, 5, 7А, Краснополянская, 7, 9.