В Перми приставы арестовали баню
В Перми судебные приставы наложили арест на здание банного комплекса «Емеля», расположенного по адресу ул. Холмогорская, 56 а. Причиной стала многомиллионная задолженность собственника перед банком. В целях принудительного исполнения решения суда недвижимое имущество уже передано на торги - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. Первоначальная стоимость одноэтажного объекта общей площадью 440 кв. м составила 9 миллионов рублей. Денежные средства, полученные в результате реализации, будут перечислены банку в счет погашения долга.
(фото: yandex.ru/maps)
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