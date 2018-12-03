В Перми приставы арестовали баню

В Перми судебные приставы наложили арест на здание банного комплекса «Емеля», расположенного по адресу ул. Холмогорская, 56 а. Причиной стала многомиллионная задолженность собственника перед банком. В целях принудительного исполнения решения суда недвижимое имущество уже передано на торги - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. Первоначальная стоимость одноэтажного объекта общей площадью 440 кв. м составила 9 миллионов рублей. Денежные средства, полученные в результате реализации, будут перечислены банку в счет погашения долга.

(фото: yandex.ru/maps)