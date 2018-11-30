За страсть к несовершеннолетней пермяк отработает 400 часов

В Прикамье вынесен приговор 28-летнему мужчине. Он обвинялся в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю, с июня 2017 года по февраль 2018 года, подсудимый, зная о том, что его знакомая, которая приезжала к нему в гости из соседнего района, не достигла шестнадцатилетнего возраста, по обоюдному согласию совершал с ней половые сношения. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.