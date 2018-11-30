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С 1 декабря в Перми начнет работать автобусный маршрут №2
В Перми с 1 декабря в тестовом режиме будет запущен автобусный маршрут №2 «ст. Пермь-I – ст. Пермь-II». Он будет следовать в направлении «станции Пермь-I» по следующим улицам: Петропавловская, Комсомольский проспект, Монастырская, а в обратном направлении по улице Монастырская, Комсомольский проспект, Ленина. Маршрут в направлении «станции Пермь-I» будет двигаться через остановочные пункты: «станция Пермь-II», «улица Локомотивная», «Сквер им. Олега Новоселова», «улица Плеханова», «Драмтеатр», «улица Попова», «улица Советская», «Художественная галерея», «Сквер им. Решетникова», «станция Пермь-I», «Магазин «Речник». В направлении «станции Пермь-II» маршрут дополнен остановками «Улица Борчанинова» и «ЦУМ».
Запланировано, что по будням на линии будет работать два автобуса большой вместимости, по выходным дням – один. В 2019 году на последующих этапах обкатки маршрута планируется увеличение количества подвижного состава, синхронизация расписания автобусного маршрута с расписанием электричек, а также изменение условий оплаты проезда для пассажиров пригородных поездов - сообщается на сайте администрации г. Перми
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