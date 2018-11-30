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Пермский край перейдет на «цифру» 3 июня 2019 года
Правительственная комиссия по телерадиовещанию утвердила график отключения аналогового вещания федеральных каналов, входящих в первый и второй мультиплексы. Об этом сегодня заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин на Псковском международном медиафоруме.
Первыми на цифровое телевидение перейдут жители Тверской области - это произойдет уже 3 декабря 2018 года.
До 11 февраля 2019 года подготовить свои телевизоры к цифровому вещанию необходимо жителям Тульской, Ярославской, Рязанской,Ульяновской, Пензенской, Магаданской областей и Чеченской республики.
15 апреля «аналог» исчезнет с экранов жителей Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Москвы, Сахалина, Ставрополя, Ямало-Ненецкого округа, а также Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской и Тюменской областей.
Во всех остальных регионах, в том числе, в Пермском крае,отключение аналогового вещания федеральных каналов, входящих в первый и второй мультиплексы, произойдет 3 июня 2019 года.
Таким образом, в бесплатном цифровом эфире в Прикамье из региональных каналов останется только ГТРК «Пермь» - наши программы будут и дальше выходить на «России 1» и «России 24». Все остальные местные телекомпании с отключением аналоговых передатчиков перейдут на интернет и кабельное вещание, за которое так или иначе зрителю придется платить.
Чтобы принимать 20 бесплатных федеральных каналов первого и второго мультиплексов, необходимо приобрести приставку, либо телевизор с возможностью приема цифрового сигнала. Напомним, что ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающим социальную пенсию, будет оказана поддержка из регионального бюджета - до 1000 рублей, проживающим в зоне охвата цифровым вещанием для покупки цифровой приставки к телевизору, и до 6000 рублей – тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, для покупки спутниковой тарелки.
Если у вас есть вопросы или возникли проблемы с подключением цифрового телевидения, звоните по телефону "горячей линии": 8-800-22-20-02.
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