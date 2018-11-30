Рубить разрешается: где пермякам достать живую ель?

В Пермском городском лесничестве рассказали, где можно приобрести живую ель к новогоднему празднику. Пермяки, желающие самостоятельно и законно срубить ель, пихту или сосну, могут обращаться с заявлением в лесничества Пермского края - сообщается на сайте администрации Перми. С гражданами будет заключен договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Жители могут приобрести не более двух деревьев на семью или одного человека. Ближайшие лесничества:

ГКУ «Пермское лесничество», село Култаево, улица Романа Кашина, 81, тел. 294-80-23, 294-82-98

ГКУ «Закамское лесничество», Пермь, улица Маршала Рыбалко, 119, тел. 284-04-31, 284-04-42

Как нам сообщили в одном из лесничеств, в этом году установлены следующие цены на живые ели, в зависимости от высоты дерева:

до 1 метра - 16 рублей 80 копеек;

от 1 до 2 метров - 33 рубля 60 копеек;

от 2 до 3 метров - 50 рублей 40 копеек;

от 3 до 4 метров - 67 рублей 20 копеек;

свыше 4 метров - 100 рублей 79 копеек.

Следует помнить, что на территории краевого центра регулярно обрабатывают деревья спецсоставом, который в квартире начинает плохо пахнуть. Поэтому рубить елки самостоятельно, в лесничестве не советуют. Кроме того, за незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрена административная ответственность за приобретение, хранение, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в виде административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 до 700 тысяч рублей.