В Пермь едет поезд с продовольствием из Китая
(фото:jxfz.jxnews.com.cn)
Из города Фучжоу (провинция Цзянси, центральный Китай) в Пермь едет поезд с продовольствием. Как сообщает «РИА Новости», грузовой состав отправился в Прикамье 28 ноября с первой партией замороженных фруктов и овощей. Таким образом, началось официальное движение грузовых поездов по маршруту Китай-Европа, пишет агентство. Как передают китайские СМИ, перед отправкой поезда состоялась торжественная церемония открытия грузового сообщения.
(фото:jxfz.jxnews.com.cn)
Стоимость груза, провозимого в составе, состоящего из 16 грузовых вагонов с климат-контролем, составляет 780.000 долларов США. Ожидается, что поезд доберется до Перми в середине декабря.
Напомним, в апреле 2016 года провинция Цзянси и Пермский край подписали протокол о намерениях установления побратимских отношений между регионами. В сентябре 2018 года китайскую провинцию посетила бизнес-миссия Пермского края. Во время «Дней Пермского края в Китае» состоялись деловые встречи, презентация инвестиционного потенциала и образовательных проектов региона, подписание нескольких соглашений о сотрудничестве. Кроме того, города Фучжоу и Чусовой стали городами-побратимами.
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