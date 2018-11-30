В Кизеле будут судить мужчину, облившего жертву серной кислотой
В Кизеле будут судить 60-летнего местного жителя. По версии следствия, в конце мая-начале июня 2018 года, в дневное время, на улице, в ходе ссоры на почве личной неприязни, обвиняемый облил своего 60-летнего знакомого жидкостью, содержащей серную кислоту. От полученных химических ожогов мужчина скончался. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения дела по существу - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
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