В трех районах Перми в выходные отключат холодную воду

1 и 2 декабря в трех районах Перми отключат холодное водоснабжение в 41 доме. Это связано с плановыми и аварийными работами на сетях - сообщили в компании «Новогор-Прикамье».



Из-за аварийно-восстановительных работ 1 декабря с 9:00 до 18:00 по адресу ул. Куйбышева, 169/1 без холодной воды или с водоснабжением с пониженным давлением останутся дома на улице Куйбышева под номерами 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 173а и на улице Лукоянова, 4.

Из-за ремонтных работ на улице Лихвинской, 36 в 9:00 субботу отключат 7 домов по адресам: Бердичевская, 109, Лихвинская, 39, Самаркандская, 102 и 104, Туркестанская, 104, Чернушинская, 20 и Ялуторовская, 4. Восстановить подачу воды планируют этим же вечером в 19:00.

На сутки с 9 утра 1 декабря до 9 утра 2 декабря отключат воду в 14 домах по адресам: Екатерининская, 75, Комсомольский проспект, 29, 31а, 34, 36, Луначарского, 54, 56, 60, 62б, 65, 69, 73, 75, 85.

В воскресенье 2 декабря на восемь часов отключат водоснабжение в 13 домах по адресам Александра Щербакова, 23, Белозёрская, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 7, 8, 9. Воды не будет с 9:00 по 17:00.