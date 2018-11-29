Знак «Шипы» сделали необязательным
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения. Теперь водители не обязаны устанавливать знак "Шипы" на автомобили. Напомним, ранее за отсутствие такой наклейки на задней части автомобиля действовали санкции - предупреждение либо штраф 500 рублей.
Кроме того, согласно постановлению, лица в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем, приравнены к пешеходам. Также действие знаков «Стоянка запрещена» теперь не будет распространяться на машины, управляемые инвалидами всех групп или перевозящие инвалидов, если на автомобиле установлен соответствующий опознавательный знак.
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