В новый год с бюджетом!

Сегодня депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором чтении бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Объем доходов составит 132,1 млрд. рублей, объем расходов – 136, 9 млрд. рублей. Плановый дефицит – 4,7 млрд руб. Дополнительные средства, поступившие от федерального центра в размере 14 млрд. рублей были направлены на расходы инвестиционного характера, связаны с ремонтом и строительством дорог, объектов общественной архитектуры и укреплением материально-технической базы учреждений. В частности, на 600 млн. рублей был увеличен дорожный фонд, на учреждения здравоохранения - дополнительно направлены 300 млн. рублей, а на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 200 млн. рублей.