В Пермском крае появились два новых почетных гражданина

Сегодня депутаты Законодательного собрания присвоили звание «Почетный гражданин Пермского края» руководителю Пермского губернского оркестра Евгению Тверетинову и ректору медицинского университета Ирине Корюкиной. Звание «Почетный гражданин Пермского края» присваивается за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, образовании, охране здоровья и правопорядка, государственном и муниципальном строительстве, благотворительной деятельности и за иные заслуги перед народом, Пермским краем, государством.