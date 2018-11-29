В Пермском крае появились два новых почетных гражданина
Сегодня депутаты Законодательного собрания присвоили звание «Почетный гражданин Пермского края» руководителю Пермского губернского оркестра Евгению Тверетинову и ректору медицинского университета Ирине Корюкиной. Звание «Почетный гражданин Пермского края» присваивается за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, образовании, охране здоровья и правопорядка, государственном и муниципальном строительстве, благотворительной деятельности и за иные заслуги перед народом, Пермским краем, государством.
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