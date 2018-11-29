Главой Чайковского городского округа избран Юрий Востриков
Сегодня депутаты городской думы г. Чайковский избрали нового главу городского округа. Большинство голосов (16 из 18) было отдано за кандидатуру Юрия Вострикова (до этого он был временно исполняющим обязанности главы округа). Другим кандидатом был и.о. главы г. Чайковского Александр Пойлов. Перед голосованием оба претендента представили депутатам свои программы по развитию муниципалитета.
Напомним, несколько лет назад Юрий Востриков уже возглавлял Чайковский. Он был избран на пост главы города по результатам выборов 9 октября 2005 года. В 2008 году переизбран на пост главы Чайковского городского поселения. В июле 2009 года депутаты местной городской думы приняли решение об отставке Юрия Вострикова с поста главы города. 9 февраля 2014 он одержал победу в первом туре на выборах главы Чайковского муниципального района. В 2018 году Чайковский муниципальный район был упразднён. Входившие в его состав поселения (городское и сельские) объединены в единое муниципальное образование - Чайковский городской округ.
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