← Пермяк подал иск к жене за нравственные страдания
Главой Чайковского городского округа избран Юрий Востриков →
Нарушают права инвалидов? Звоните на «прямую линию»
30 ноября в региональной приемной президента Российской Федерации (г. Пермь, ул. Советская, 64) пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями и предоставления мер социальной поддержки инвалидам в Прикамье. Звонки принимаются по телефону: 8(342) 217-68-90 с 11:00 до 12:00 часов.
Все поступившие обращения будут незамедлительно приняты в работу специалистами. Помощь в решении вопросов окажут представители министерства здравоохранения Пермского края, министерства социального развития Пермского края, Главного Управления Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального казенного учреждения «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю».
«Прямая телефонная линия» проводится в рамках окружной декады мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. В Пермском крае проживают 218 тысяч человек с ограниченными физическими возможностями.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермяк подал иск к жене за нравственные страдания
Новую поликлинику в центре Перми начнут строить в январе
На Коммунальном мосту в выходные ограничат движение
Младенец, чей труп нашли на балконе в селе Ключи, родился мертвым
У одноэтажного дома в центре Перми оказалось 43 собственника
В Перми на перекрестке Луначарского и Матросова сбили женщину
В Перми пройдет краевой общественный форум
Пожар в классическом университете
В краевой детской библиотеке им. Кузьмина выберут «Лучшего читателя года»
Пермяк погиб от удара током в Астраханской области
Добавить комментарий: