Нарушают права инвалидов? Звоните на «прямую линию»

30 ноября в региональной приемной президента Российской Федерации (г. Пермь, ул. Советская, 64) пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями и предоставления мер социальной поддержки инвалидам в Прикамье. Звонки принимаются по телефону: 8(342) 217-68-90 с 11:00 до 12:00 часов.

Все поступившие обращения будут незамедлительно приняты в работу специалистами. Помощь в решении вопросов окажут представители министерства здравоохранения Пермского края, министерства социального развития Пермского края, Главного Управления Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального казенного учреждения «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю».

«Прямая телефонная линия» проводится в рамках окружной декады мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. В Пермском крае проживают 218 тысяч человек с ограниченными физическими возможностями.

