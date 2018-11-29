Пермяк подал иск к жене за нравственные страдания

Житель Перми обратился в суд с иском о взыскании с супруги денежной компенсации морального вреда, в связи с причинением ему нравственных страданий. В своем иске он указал, что в период 2010-2011 годов супруга неоднократно подавала заявления в полицию по факту нанесения ей истцом побоев и угроз убийством, сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда г. Перми. Наличие нравственных страданий истец обосновал тем, что уголовные дела по обращениям супруги не возбуждались, поэтому данными обращениями была опорочена его честь и достоинство, испорчена репутация. Суд отказал во взыскании суммы компенсации морального вреда, так как обращения в полицию не следует расценивать как распространение сведений, порочащих истца, а является конституционным правом гражданина на направление личных обращений в государственные органы. Решение суда в законную силу не вступило.