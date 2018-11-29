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Новую поликлинику в центре Перми начнут строить в январе
(проект здания поликлиники)
Краевое управление капитального строительства объявило конкурс на строительство взрослой поликлиники по адресу ул.Ленина,16. Она будет рассчитана на 400 посещений в смену. Планируется, что строительство учреждения начнется в январе 2019 года, после заключения договора с подрядной организацией-победителем конкурса, сообщается на сайте министерства строительства и архитектуры Пермского края. Напомним, что депутаты Пермской городской думы приняли решение о безвозмездном выделении земли под строительство поликлиники на Ленина, 16 еще в 2015 году.
«Это уже шестая поликлиника, строительство которой начнется за последние два года согласно адресной инвестиционной программе Пермского края. Сегодня в регионе возводятся поликлиники в Индустриальном, Кировском, Орджоникидзевском, Свердловском районах Перми, а также в Соликамске», - отметил министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.
Согласно адресной инвестиционной программе за пять лет (с 2018 по 2022г.) в регионе будет построено 22 объекта здравоохранения. В том числе 10 поликлиник, 7 больниц, 4 сельско-врачебных амбулаторий, 1 диспансер.
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