← Младенец, чей труп нашли на балконе в селе Ключи, родился мертвым
На Коммунальном мосту в выходные ограничат движение
В Перми на выходные ограничат движение на Коммунальном мосту. Ограничение будет введено с 23 часов 30 ноября до 6 часов 3 декабря по двум полосам движения. Сначала на двух полосах в направлении Закамска, затем на двух полосах в сторону центра города. Как сообщается на сайте администрации Перми, ограничение будет введено для проведения работ по замене резиновых компенсаторов деформационных швов проезжей части. Это необходимо сделать в связи с естественным износом старых резиновых компенсаторов. Последний раз их замена производилась в 2007 году. Подрядной организации поручено установить предупреждающие дорожные знаки и бетонные ограждения.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Младенец, чей труп нашли на балконе в селе Ключи, родился мертвым
У одноэтажного дома в центре Перми оказалось 43 собственника
В Перми на перекрестке Луначарского и Матросова сбили женщину
В Перми пройдет краевой общественный форум
Пожар в классическом университете
В краевой детской библиотеке им. Кузьмина выберут «Лучшего читателя года»
Пермяк погиб от удара током в Астраханской области
В Перми тепловоз врезался в автобус
В Перми раскрыли убийство в общежитии
Власти Перми разрешили ввести в эксплуатацию дом на Углеуральской, 27
Добавить комментарий: