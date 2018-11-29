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На Коммунальном мосту в выходные ограничат движение

коммунальный мост

В Перми на выходные ограничат движение на Коммунальном мосту. Ограничение будет введено с 23 часов 30 ноября до 6 часов 3 декабря по двум полосам движения. Сначала на двух полосах в направлении Закамска, затем на двух полосах в сторону центра города. Как сообщается на сайте администрации Перми, ограничение будет введено для проведения работ по замене резиновых компенсаторов деформационных швов проезжей части. Это необходимо сделать в связи с естественным износом старых резиновых компенсаторов. Последний раз их замена производилась в 2007 году. Подрядной организации поручено установить предупреждающие дорожные знаки и бетонные ограждения.

Метки: в Перми, Анонс

Опубликовано: 29.11.2018 в 10:26 в рубрике - Новости T7-inform

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