Младенец, чей труп нашли на балконе в селе Ключи, родился мертвым

Младенец, тело которого нашли на балконе одного из домов в селе Ключи Суксунского района, был мертворожденным. Об этом нам сообщили в Суксунском межрайонном следственном отделе.

Напомним, трагедия произошла в октябре этого года в многодетной семье, где уже воспитывают троих детей. Мама должна была вот-вот родить и уже получила направление в Краевой перинатальный центр, но вдруг случились преждевременные роды прямо в квартире. По телефону заведующей Ключевской поликлиникой, которая и наблюдала роженицу, объяснили, что ребенок родился мертвым и что дальнейшая помощь уже не нужна. Врач тут же перезвонила в полицию. Стражи порядка немедленно выехали по месту проживания семьи, где в ходе осмотра места происшествия был обнаружен труп младенца. Выяснилось, что тело пролежало на балконе почти две недели. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Было назначено несколько экспертиз. Согласно результатам одной из них, ребенок родился мертворожденным. В ближайшее время следствие получит результаты еще одной экспертизы, после чего будет принято процессуальное решение.