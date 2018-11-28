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У одноэтажного дома в центре Перми оказалось 43 собственника

Екатерининская, 38

(фото: domofoto.ru)

Судебные приставы передали на торги многоквартирный одноэтажный жилой дом в центре Перми на ул. Екатерининской, 38. У здания, в котором расположены 7 квартир, оказалось 43 собственника. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, еще в 2012 году дом был признан аварийным - сильно деформированы стены, кровля и фундамент повреждены, здание содержится бесхозяйственно. В 2016 году собственники дома были уведомлены о необходимости привести в нормативное техническое состояние фасад и конструктивные элементы здания. Однако необходимый ремонт произведен не был, в связи с чем департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми обратился в суд с иском о продаже дома и прекращении права ответчиков на принадлежащие им доли в праве собственности.
Ленинский районный суд постановил продать здание с публичных торогов с выплатой вырученных от продажи денежных средств всем 43 собственникам в соответствии с их долей в праве. Основанием для этого стала ст. 293 ГК РФ, согласно которой, если после предупреждения собственник продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не производит необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
Собственники пытались обжаловать данное решение в апелляционном порядке, но Пермский краевой суд оставил постановление Ленинского районного суда без изменения, а их жалобу - без удовлетворения.
В рамках исполнительного производства произведена оценка дома и земельного участка - стоимость составила 8 миллионов 300 тысяч рублей. Судебным приставом собран пакет документов для передачи имущества на торги.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.11.2018 в 15:00 в рубрике - Новости T7-inform

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