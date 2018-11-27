В Перми пройдет краевой общественный форум
В среду, 28 ноября, в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоится краевой общественный форум. Это ежегодная мультиформатная площадка для обмена мнениями и опытом по развитию общественных инициатив. В форуме примут участие руководители социально-ориентированных некоммерческих организаций и общественных движений, эксперты, представители бизнеса и региональной власти. Среди тем, которые планируется обсудить: меры поддержки НКО в Пермском крае, организация работы волонтеров, общественный контроль, фандрайзинг и т. д. Кроме того, будет работать выставка некоммерческих организаций Прикамья, на которой представят лучшие практики и разработки. Мероприятие пройдет с 10 до 18 часов по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов 59, 2 этаж.
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