В краевой детской библиотеке им. Кузьмина выберут «Лучшего читателя года»

28 ноября в Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина состоится заключительный тур краевого конкурса «Лучший читатель года». В нем примут участие 50 ребят-победителей районных этапов из 24 территорий Пермского края. Для них подготовлена олимпиада, в которой участники будут соревноваться, кто самый начитанный, кто лучше сможет порекомендовать свое любимое произведение. Кроме этого, участникам предстоит выполнить задания на понимание текста и на знание непростых библиотечных терминов. Победитель олимпиады и станет самым лучшим читателем Пермского края. Конкурс проводитсяпри поддержке министерства культуры Пермского края.