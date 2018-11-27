В краевой детской библиотеке им. Кузьмина выберут «Лучшего читателя года»
28 ноября в Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина состоится заключительный тур краевого конкурса «Лучший читатель года». В нем примут участие 50 ребят-победителей районных этапов из 24 территорий Пермского края. Для них подготовлена олимпиада, в которой участники будут соревноваться, кто самый начитанный, кто лучше сможет порекомендовать свое любимое произведение. Кроме этого, участникам предстоит выполнить задания на понимание текста и на знание непростых библиотечных терминов. Победитель олимпиады и станет самым лучшим читателем Пермского края. Конкурс проводитсяпри поддержке министерства культуры Пермского края.
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