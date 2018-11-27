Пермяк погиб от удара током в Астраханской области

В Астраханской области от удара током погиб 30-летний пермяк. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Астраханской области, днем 26 ноября электромонтажник из Пермского края, находящийся в командировке в составе бригады, получил удар током во время замены электрического счетчика в трансформаторной, расположенной на территории с. Вязовка Черноярского района. Коллеги оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, однако мужчина скончался на месте до приезда бригады медиков. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.