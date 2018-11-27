В Перми тепловоз врезался в автобус

(фото: 59.ru)

Сегодня утром в микрорайоне Гайва на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате аварии нет. Как пишет портал 59.ru, атобус маршрута №71 выехал на ж.-д. пути на улице Репина. В этот момент его протаранил тепловоз. Сообщается, что водитель автобуса ехал на обед. Пассажиров в салоне не было. Причины аварии выясняются.

Сегодня утром на окраине Перми на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате аварии нет.

По словам очевидцев, авария произошла около 11:00. Автобус маршрута №71 выехал на ж.-д. пути на улице Репина. В этот момент его протаранил тепловоз. В РЖД пояснили, что эти пути не принадлежат компании. Поблизости находятся промышленные предприятия.



