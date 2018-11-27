В Перми тепловоз врезался в автобус
(фото: 59.ru)
Сегодня утром в микрорайоне Гайва на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате аварии нет. Как пишет портал 59.ru, атобус маршрута №71 выехал на ж.-д. пути на улице Репина. В этот момент его протаранил тепловоз. Сообщается, что водитель автобуса ехал на обед. Пассажиров в салоне не было. Причины аварии выясняются.
Сегодня утром на окраине Перми на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате аварии нет.
По словам очевидцев, авария произошла около 11:00. Автобус маршрута №71 выехал на ж.-д. пути на улице Репина. В этот момент его протаранил тепловоз. В РЖД пояснили, что эти пути не принадлежат компании. Поблизости находятся промышленные предприятия.
Оригинал материала: https://59.ru/text/incidents/65669531/?from=centercolsecond_old
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми раскрыли убийство в общежитии
Власти Перми разрешили ввести в эксплуатацию дом на Углеуральской, 27
Автовладельцев приглашают на прием
«Красный человечек» из Перми появился в Самаре и вызвал скандал
Пермские ученые облегчат работу судей
В Березниках будут судить женщину, случайно погубившую своего ребенка
В 2019 году в Прикамье планируют заменить почти 300 лифтов
МЧС: в доме на К.Цеткин, 19 был взрыв газового баллончика
В Пермском районе нашли потерявшихся в лесу школьников
Причиной взрыва в доме на К. Цеткин, 19 мог стать паяльник
Добавить комментарий: