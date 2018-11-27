В Перми раскрыли убийство в общежитии

В Перми завершено расследование убийства в одном из общежитий Мотовилихинского района. На скамье подсудимых окажется 43-летнего жителя города Перми, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных, ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю, 8 сентября 2018 года в комнате общежития на почве личных неприязненных отношений мужчина нанес своему соседу множественные удары по голове и телу молотком и металлической трубой. От полученных травм тот скончался на месте. После этого нападавший похитил банковскую карту убитого и в тот же день через банкомат снял с его счета 14 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.