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В Перми раскрыли убийство в общежитии
В Перми завершено расследование убийства в одном из общежитий Мотовилихинского района. На скамье подсудимых окажется 43-летнего жителя города Перми, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных, ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю, 8 сентября 2018 года в комнате общежития на почве личных неприязненных отношений мужчина нанес своему соседу множественные удары по голове и телу молотком и металлической трубой. От полученных травм тот скончался на месте. После этого нападавший похитил банковскую карту убитого и в тот же день через банкомат снял с его счета 14 тысяч рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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