Власти Перми разрешили ввести в эксплуатацию дом на Углеуральской, 27

(фото: bn59.ru)

Администрация Перми выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по улице Углеуральская, 27. Об этом сообщается на сайте мэрии. Строительство объекта началось в 2014 году, сроки ввода застройщик неоднократно переносил. Общая площадь объекта составляет свыше 8 тысяч кв. метров. Дом входил в реестр проблемных объектов Пермского края. Достройка здания осуществлялась за счет средств застройщика. Как сообщили в администрации Перми, в ближайшее время начнется работа по постановке на кадастровый учет и последующей передаче квартир участникам долевого строительства, после чего 162 квартиры долгостроя будут заселены.