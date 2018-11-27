Власти Перми разрешили ввести в эксплуатацию дом на Углеуральской, 27
(фото: bn59.ru)
Администрация Перми выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по улице Углеуральская, 27. Об этом сообщается на сайте мэрии. Строительство объекта началось в 2014 году, сроки ввода застройщик неоднократно переносил. Общая площадь объекта составляет свыше 8 тысяч кв. метров. Дом входил в реестр проблемных объектов Пермского края. Достройка здания осуществлялась за счет средств застройщика. Как сообщили в администрации Перми, в ближайшее время начнется работа по постановке на кадастровый учет и последующей передаче квартир участникам долевого строительства, после чего 162 квартиры долгостроя будут заселены.
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