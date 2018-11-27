Автовладельцев приглашают на прием
В четверг, 29 ноября 2018 года, с 14:00 начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Алексей Карин проведет прием граждан. Задать вопросы главному госавтоинпектору региона можно будет по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 80, кабинет № 101. Прием будет проводиться без предварительной записи в порядке очереди. Контактный телефон 246-73-01.
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