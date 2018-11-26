В Березниках будут судить женщину, случайно погубившую своего ребенка. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю, 8 октября 2018 года, женщина оставила без присмотра свою годовалую дочь в ванной, наполненной водой, и ушла расстилать для ребенка кровать. Во время отсутствия матери девочка утонула.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.