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В 2019 году в Прикамье планируют заменить почти 300 лифтов
Фонд капитального ремонта Пермского края вновь объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по замене лифтового оборудования. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Лифты планируется обновить в 105 многоквартирных домах Перми, Краснокамска, Добрянки, Чусовом, Чернушки, Губахи и Березников - всего 299 подъемных механизмов. Максимальная стоимость работ установлена в 707 миллионов рублей. Аукцион состоится 24 декабря сентября, заявки на участие принимаются до 13 декабря. Срок выполнение работ - 365 дней с даты заключения договора.
Как пишет «Коммерсант-Прикамье», предыдущий аукцион, состоявшийся 3 сентября, был отменен по решению ФАС России. Жалобы подал Щербинский лифтостроительный завод (Москва). В фонде капремонта заявку предприятия отклонили, поскольку Региональная служба по тарифам (РСТ) за несколько дней до торгов исключила лифтостроителей из реестра квалифицированных подрядных организаций Пермского края. Подряд достался организации из Башкортостана - «Первой лифтовой компании». ФАС России не только отменила результаты торгов, но и постановила, что исключение завода-производителя из реестра было неправомерным.
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