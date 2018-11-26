МЧС: в доме на К.Цеткин, 19 был взрыв газового баллончика

В ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили причину происшествия в жилом доме на К. Цеткин, 19, случившегося 25 ноября. По словам заместителя начальника регионального управления Игоря Хлебникова, в квартире на третьем этаже произошел хлопок газового баллончика емкостью около 500 мл.

Напомним, накануне около 8 утра поступило сообщение о запахе дыма в квартире жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 19. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одной из квартир разрушено остекление в комнате, кроме того имеются повреждения межкомнатных перегородок (не несущих стен).В результате происшествия никто не пострадал. Бригадой службы спасения было эвакуировано сто человек. Аварийной бригадой "Газпром распределение Пермь" проверено газовое оборудованиев в доме, неисправностей не выявлено. Внутри квартиры были обнаружены следы копоти, паяльник, зарядное устройство. При этом хозяев квартиры на момент происшествия дома не было. По первоначальной информации, причиной происшествия стало неисправное паяльное оборудование. Был проведен осмотр помещений. Повреждений капитальных конструкций дома не выявлено. Спустя примерно два часа жильцы вернулись в свои квартиры.

фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю