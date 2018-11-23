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Нарколаборатория на колесах: в Перми осудили дилера-амфетаминщика
Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор 27-летнему пермяку, обвиняемому в незаконном обороте запрещенных веществ. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину вместе с другом детства задержали еще весной этого года возле гаражей в микрорайоне Гайва. Дилер ехал на автомобиле с дачи своего товарища-сверстника, где накануне лично изготовил амфетамин. В салоне иномарки оперативники нашли перевозную лабораторию по производству запрещенных веществ (колбы, градусники и различные ингредиенты для химической реакции). Сыщики изъяли готовый амфетамин в жидком виде объемом 750 миллилитров. Известно, что за аренду дачного домика 27-летний пермяк расплатился с другом запрещенным веществом. Полицейские обнаружили наркотик в ходе личного досмотра в одежде мужчины.
Суд приговорил дилера к 11 годам колонии строгого режима. Его друг за хранение амфетамина получил 3 года лишения свободы.
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