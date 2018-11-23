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← В Перми кошки посоревнуются в преодолении препятствий

В Прикамье судебные приставы вышли на должника по фотографии коттеджа в соцсетях

ФСПП

В Прикамье судебным приставам удалось разыскать мужчину, который задолжал алиментов на сумму около 300 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, гражданин тщательно скрывался от сотрудников, по месту регистрации не проживал, какая-либо информация о его местонахождении отсутствовала. Однако, должника выдало желание похвастаться новым жильем. В ходе мониторинга интернета судебный пристав, осуществляющий розыск, обнаружил в одной из социальных сетей аккаунт алиментщика. На своей странице он выложил фотографии на фоне частного дома в коттеджном поселке. Комментарии под фотографиями свидетельствовали о том, что загородный особняк является новым местом жительства неплательщика. Сотруднику службы удалось определить, какой населенный пункт запечатлен на снимках. Объехав территорию коттеджного поселка, пристав, по внешним признакам дома, нашел место жительства разыскиваемого. Мужчине вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности - он рискует не только лишиться своего имущества, но и оказаться на скамье подсудимых за уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 23.11.2018 в 11:14 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми кошки посоревнуются в преодолении препятствий

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