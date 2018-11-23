В Перми кошки посоревнуются в преодолении препятствий

(фото:expoperm.ru)

24 и 25 ноября в выставочном центре «Пермская ярмарка» пройдет международная выставка кошек. Будет представлено 250 кошек 30 пород, в том числе - короткошерстный курильский бобтейл, канадский сфинкс, пиксибоб и уральский рекс. Посетители смогут увидеть соревнования в рингах, монопородные шоу, а также кошачий аджилити - преодоление животным препятствий на скорость. Кроме того, будет организована продажа товаров для содержания кошек и ухода за ними. Вход на выставку платный: 250 рублей взрослый билет, 100 рублей детский билет, дети до 7 лет бесплатно.