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В Перми кошки посоревнуются в преодолении препятствий
(фото:expoperm.ru)
24 и 25 ноября в выставочном центре «Пермская ярмарка» пройдет международная выставка кошек. Будет представлено 250 кошек 30 пород, в том числе - короткошерстный курильский бобтейл, канадский сфинкс, пиксибоб и уральский рекс. Посетители смогут увидеть соревнования в рингах, монопородные шоу, а также кошачий аджилити - преодоление животным препятствий на скорость. Кроме того, будет организована продажа товаров для содержания кошек и ухода за ними. Вход на выставку платный: 250 рублей взрослый билет, 100 рублей детский билет, дети до 7 лет бесплатно.
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