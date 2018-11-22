Правила оплаты отопления могут изменить

Минстрой РФ разработал поправки в Жилищный кодекс, которые меняют правила оплаты отопления в многоквартирных домах. Предлагается, чтобы размер оплаты определялся в первую очередь по показаниям квартирных счетчиков и лишь затем – общедомового, пишут Вести.RU. Если в доме нет общедомового прибора учета, размер платы за отопление будет рассчитываться по нормативам. Сейчас показания индивидуальных счетчиков тепла учитываются, только если все квартиры в доме оборудованы такими приборами, и все они исправны.