Правила оплаты отопления могут изменить
Минстрой РФ разработал поправки в Жилищный кодекс, которые меняют правила оплаты отопления в многоквартирных домах. Предлагается, чтобы размер оплаты определялся в первую очередь по показаниям квартирных счетчиков и лишь затем – общедомового, пишут Вести.RU. Если в доме нет общедомового прибора учета, размер платы за отопление будет рассчитываться по нормативам. Сейчас показания индивидуальных счетчиков тепла учитываются, только если все квартиры в доме оборудованы такими приборами, и все они исправны.
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