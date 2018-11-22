← В Перми организовали круглосуточный контроль за уборкой снега
ХК «Молот-Прикамье» сменил главного тренера
(Дмитрий Крамаренко на одной из последних пресс-конференций в качестве главного тренера ХК "Молот-Прикамье")
По соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером ХК "Молот-Прикамье" Дмитрием Крамаренко. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Исполнять обязанности наставника молотобойцев будет Вячеслав Долишня - с начала текущего сезона он работал помощником главного тренера. Сейчас пермская команда занимает в чемпионате Высшей хоккейной лиги 26 место из 29. Следующая ближайшая игра состоится 23 ноября. На льду УДС "Молот" пермяки примут челябинский "Челмет".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми организовали круглосуточный контроль за уборкой снега
Изголодавшийся пермяк напал на доставщика еды
«Не ругайся, сейчас достану»: в Перми спасатели освободили застрявшую собаку
Избитый DJ Smash требует от Телепнева 12 миллионов рублей
Вице-мэр Перми Сергей Романов подал в отставку
Для Перми сочинят гимн
В Перми из-за пожара в коммуналке эвакуировали 52 человека
В Перми впервые на площади у памятника «Миг на взлете» появится каток
«Новогор» восстановил водоснабжение на Парковом
Пермяки голосуют за «Пермский бренд»
Добавить комментарий: