ХК «Молот-Прикамье» сменил главного тренера

(Дмитрий Крамаренко на одной из последних пресс-конференций в качестве главного тренера ХК "Молот-Прикамье")

По соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером ХК "Молот-Прикамье" Дмитрием Крамаренко. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Исполнять обязанности наставника молотобойцев будет Вячеслав Долишня - с начала текущего сезона он работал помощником главного тренера. Сейчас пермская команда занимает в чемпионате Высшей хоккейной лиги 26 место из 29. Следующая ближайшая игра состоится 23 ноября. На льду УДС "Молот" пермяки примут челябинский "Челмет".