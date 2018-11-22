В Перми организовали круглосуточный контроль за уборкой снега

Администрации районов Перми организовали круглосуточный контроль за работой подрядчиков. Уборка снега с улиц в условиях снегопадов ведется в усиленном режиме как в центральных, так и отдаленных районах города - сообщили в мэрии. По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, в сутки по городу в среднем работает около 220 единиц техники, ручную уборку осуществляет более 300 человек. Очистка улиц в дневное и ночное время организуется в зависимости от автомобильного трафика. Жители могут направлять свои замечания по уборке снега в районные учреждения благоустройства. Напомним, накануне из-за сильного снегопада в Перми автомобильные пробки достигли максимальных 10 баллов.По прогнозу синоптиков, снег будет идти в краевой столице все ближайшие дни.

Телефоны районных учреждений благоустройства:

МКУ «Благоустройство Дзержинского района» - 238-30-30;

МКУ «Благоустройство Индустриального района» - 227-75-00;

МКУ «Благоустройство Кировского района» - 250-15-61;

МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 233-55-62;

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» - 266-08-70;

МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» - 284-35-35;

МКУ «Благоустройство Свердловского района» - 244-14-15;

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» - 295-80-87



