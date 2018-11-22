7 советов - Как учить разговорный английский

Изучение разговорного английского - важный момент, если вы планируете поездку за границу или работу в крупной иностранной компании. Представьте не ближайшие задачи, а глобальную цель. Какие возможности откроет перед вами свободное владение иностранным? Так легче будет мотивировать себя.





Если вы уже твердо нацелены на обучение, стоит уделить максимум внимания разговорной речи.

Даже если вы выучите слова и будете идеально знать грамматику, это еще не гарантия того, что сможете общаться на неродном языке.А ведь именно для общения с иностранцами мы и изучаем английский. Значит, надо работать над пониманием речи и собственными разговорными навыками.





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Существует множество систем обучения. Важно выбрать оптимальную для себя. Хороших результатов добиться помогут несложные советы.

Как же проще выучить разговорный английский язык?





Совет 1.

Хотите выучить разговорный иностранный? Разговаривайте! Делайте это при любом удобном случае.

Многие боятся даже начать. Никто не хочет выглядеть нелепо или чтобы его поправляли. Но научиться языку можно, только начав разговаривать на нем.

Страшно общаться лицом к лицу? Попробуйте говорить с носителями по скайпу на специальных чатах.

Совет 2.

Практикуйтесь каждый день.

Идеально, если вы сможете это делать хотя бы частично дома или в кругу друзей. Так легче перебороть первый психологический барьер.

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Совет 3.

Окружите себя всевозможными средствами изучения. Это могут быть аудиозаписи, песни, фильмы.

Желательно, чтобы видео было в записи. Тогда можно остановить и перемотать на сложный момент.

Совет 4.

Носите с собой блокнот. По возможности записывайте новые и непонятные для себя слова или выражения.

Если не поняли какое-то словосочетание (в английском также есть своеобразные фразы и пословицы), не стесняйтесь спросить носителя языка о его значении.





Совет 5.

Не переживайте, если не понимаете в речи значение отдельных слов.

Ориентируйтесь на общий смысл фразы. В английском также, как и в любом другом языке, есть разговорные слова, которые понимают в основном носители.





Совет 6.

Слыша иностранную речь, не переводите ее про себя на свой язык. Старайтесь думать на английском.

Так вы начнете общаться более бегло. Это же правило касается и момента, когда вы пытаетесь сначала придумать фразу на своем языке. А затем мысленно переводите ее на иностранный.





Совет 7.

Выбирайте наиболее удобный для себя способ изучения языка.

Хорошая рекомендация - записывать свой голос на диктофон.Так можно услышать себя со стороны и подкорректировать ошибки или произношение.

Способов изучить разговорный английский много. Путь только один - ежедневно практиковаться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Поэтому общайтесь, ошибайтесь и не смущайтесь, если вас поправляют. Думайте на английском, и совсем скоро сможете бегло заговорить на иностранном языке.







