Изголодавшийся пермяк напал на доставщика еды

В Перми сотрудниками полиции задержан неработающий, ранее судимый 30-летний пермяк. Он подозревается в совершении разбойного нападения. В дежурную часть отдела полиции Орджоникидзевского района обратился курьер, работающий в службе доставки еды на дом. Он сообщил, что возле одного из домов по ул. Серафимовича на него напал неизвестный. Угрожая ножом, он похитил у потерпевшего заказанную продукцию и скрылся. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, по горячим следам полицейские задержали предполагаемого виновника. Похищенное и орудие преступления изъяты. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.